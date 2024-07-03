Manavgat'ta tur midibüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta tur midibüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tur midibüsü beton direğe çarptı ve çok sayıda turist yaralandı. Kazada, midibüs hurdaya dönerken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

03.07.2024 10:19
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda turist yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tatillerini tamamlayarak ülkelerine dönmek üzere olan çok sayıda yabancı turist yaralandı. Sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında Alanya'da bulunan otellerden aldığı Rus ve Belerus uyruklu turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan midibüs Manavgat Çevreyolu Demokrasi Köprülü Kavşağı girişinde kaza yaptı.

Çok sayıda turist yaralandı

Köprülü kavşak girişinde bulunan beton direğe çarpan midibüs çarpmanın şiddetiyle yan yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, çarpışmanın şiddetiyle midibüs hurdaya döndü. Midibüs sürücüsü de dahil çok sayıda yabancı turistin yaralandığı kazada yaralılar 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta tur midibüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı - Son Dakika

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