Antalya'nın Manavgat ilçesinde binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Ulualan mevkisindeki Salih Yılmaz'a ait 2 katlı evin üst katında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi. Elektrik kontağı arızasından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede söndürüldü. Evin büyük bölümünün zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta Yangın, İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
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