Manavgat'ta Yaya Geçidinde Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta Yaya Geçidinde Kaza

Manavgat\'ta Yaya Geçidinde Kaza
05.06.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman turist yaya geçidinde motosiklet çarpması sonucu yaralandı. İkinci kaza ise kısa süre sonra yaşandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan Alman turist motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadının yardımına koşan bir vatandaş sıcaktan etkilenmemesi için elindeki yelpaze ile serinletmeye çalıştı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyir halindeki Umut U.'nun kullandığı 34 GDN 813 plakalı motosiklet yaya geçidinden geçmekte olan Almanya Uyruklu Cornelıa Mittag'a çarptı. Kazada yere savrularak yaralanan Alman turistik yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Alman turistin yardımına koşan bir vatandaş yaralı kadını yüzünü elindeki yelpaze ile sıcaktan koruyup serinletmeye çalıştı. Kazada yaralanan Alman turist 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi in ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yarım saat olmadan aynı geçitte ikinci kaza

Yayaya çarpma olayının üzerinden 15-20 dakika geçmeden bu kez aynı yaya geçidinde karşı şeritte kaza meydana geldi. Yaya geçidindeki yayalara yok vermek için duran motosiklete arkadan gelen motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücüler helalleşip ayrıldılar. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Güvenlik, 3. Sayfa, turist, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Yaya Geçidinde Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Hizbullah’tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu
Trafikte dehşet Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler Trafikte dehşet! Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret CHP kurultay ve kongre davasına ret

10:26
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı hemen yazdılar
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
10:06
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 10:43:57. #7.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Yaya Geçidinde Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.