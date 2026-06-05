Manavgat\'ta Yaya Geçidinde Kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan Alman turist motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadının yardımına koşan bir vatandaş sıcaktan etkilenmemesi için elindeki yelpaze ile serinletmeye çalıştı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyir halindeki Umut U.'nun kullandığı 34 GDN 813 plakalı motosiklet yaya geçidinden geçmekte olan Almanya Uyruklu Cornelıa Mittag'a çarptı. Kazada yere savrularak yaralanan Alman turistik yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Alman turistin yardımına koşan bir vatandaş yaralı kadını yüzünü elindeki yelpaze ile sıcaktan koruyup serinletmeye çalıştı. Kazada yaralanan Alman turist 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi in ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yarım saat olmadan aynı geçitte ikinci kaza

Yayaya çarpma olayının üzerinden 15-20 dakika geçmeden bu kez aynı yaya geçidinde karşı şeritte kaza meydana geldi. Yaya geçidindeki yayalara yok vermek için duran motosiklete arkadan gelen motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücüler helalleşip ayrıldılar. - ANTALYA