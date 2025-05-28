Manavgat'ta Yaya Geçidinde Kaza: 3 Yaralı

Manavgat'ta motokurye yaya geçidinde anne ve kızına böyle çarptı: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan bir anne ve kucağındaki 3 yaşındaki kızına motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü de dahil olmak üzere üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma E. isimli kadın, kucağındaki 3 yaşındaki kızı Buğlem Esma E. ile birlikte yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Tam refüje adım atmak üzereyken, Ahmet K. yönetimindeki 07 BIB 403 plakalı motosiklet anne ve kızına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fatma Erdoğan ve küçük kızı yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, anne Erdoğan, kendi acısını hiçe sayarak kucağındaki kızını teselli etmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, anne ve kızına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Ahmet K.'da bir süre omzunu tutarak kaldırımda yürümeye çalıştı ancak daha sonra cadde üzerinde yere yığıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.