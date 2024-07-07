Mangal ateşi, 3 bin dönüm araziye yayıldı: Yangın, mühimmat depolarına sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Mangal ateşi, 3 bin dönüm araziye yayıldı: Yangın, mühimmat depolarına sıçramadan söndürüldü

Kırıkkale'de bir bağ evinin bahçesinde yakılan mangaldan anızlara sıçrayan ateşten dolayı meydana gelen yangın, 3 bin dönümlük arazide tahribata yol açtı. Rüzgarında etkisiyle mühimmat depolarının bulunduğu alana kadar yaklaşan alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

07.07.2024 21:21
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Mangal ateşi, 3 bin dönüm araziye yayıldı: Yangın, mühimmat depolarına sıçramadan söndürüldü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir bağ evinin bahçesinde yakılan mangaldan anızlara sıçrayan ateşten dolayı meydana gelen yangın, 3 bin dönümlük arazide tahribata yol açtı. Rüzgarında etkisiyle mühimmat depolarının bulunduğu alana kadar yaklaşan alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde bir bağ evinin bahçesinde yakılan mangal, büyük bir yangına sebep oldu. Rüzgarında etkisiyle mangal ateşinin anızlara sıçraması sonucu çıkan yangın, yaklaşık 3 bin dönümlük arazide tahribata yol açtı. Dağlık arazide bulunan mühimmat depolarının bulunduğu alana kadar ilerleyen alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, depolara ve ormanlık alana yakın arazilerdeki anızları muhtemel yangınlara karşı küreyerek tedbir aldı. Kırıkkale, Yahşihan ve Bahşılı Belediyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve MKE'nin itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Tamamen kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Bölgeye gelen Yahşihan Kaymakamı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ender Faruk Uzunoğlu, ilgili kurum amirlerinden yangının çıkış sebebiyle ilgili bilgi aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın sonrası tedbir olarak depoların bulunduğu kritik noktalarda nöbet tuttu. Yangına sebep olan kişi yada kişiler hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da yangın bölgesine gelerek itfaiye ekiplerinden son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Önal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının geniş bir alana yayıldığını söyledi.

"Oldukça geniş bir alanda yangın çıktı"

Yaklaşık 3 bin metrekare alanın yangından etkilendiğini ifade eden Önal, "Ahılı ve Hasandede köyleri arasında bulunan alandayız. Oldukça geniş bir alanda yangın çıktı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, Makine Kimya Müdürlüğü ekipleri, Bahşılı ve Yahşihan Belediyeleri ile birlikte buraya müdahale ediyorlar. Yaklaşık birkaç saatte oldukça geniş bir alanı etkileyen yangın söz konusu. Yetkili arkadaşlardan aldığım bilgiye göre yaklaşık 3 bin dönüm arazi içerisinde etkili bir duruma gelmiş vaziyette. Arkadaşlarımız yukarıda kritik noktalarda yangına müdahale ettiler. Bazı yerlerde soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının devam ettiği kısımlarda da arkadaşlarımız önlemleri aldı" dedi.

"Birçok ağaç etkilenmiş durumda"

Kuvvetli rüzgardan dolayı yangının büyüdüğünü anlatan Önal, "Yangının daha fazla yayılmaması için gerekli çalışmalar devam ediyor. Şuanda yangın kontrol altında diyebiliriz. Sadece karşı tarafta söndürme çalışmaları devam ediyor. Can kaybı yaşanmaması sevindirici bir olay. Ama birçok ağaç etkilenmiş durumda. Geçmiş olsun diyorum. Burada görev alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ahılı köyü muhtarı Davut Doğan, yangının dağlık araziye doğru yayıldığını belirterek, "Allah'tan ekinlerimiz biçilmişti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mangal ateşi, 3 bin dönüm araziye yayıldı: Yangın, mühimmat depolarına sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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