Manila'da Çıkan Yangın, 700 Aileyi Mağdur Etti

14.09.2025 11:37
Filipinler'in başkenti Manila'da, Tondo bölgesinde çıkan bir yangın sonucu 3 kişi hafif yaralanırken, yaklaşık 700 aile evsiz kaldı. Yangın, onlarca yapıyı küle çevirirken, bölgedeki spor salonları ve okullar mağdurlar için tahliye alanı olarak hazırlandı.

Filipinler'in başkenti Manila'daki bir yerleşim bölgesinde onlarca yapıyı küle çeviren yangında, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve oluşan hasar nedeniyle yaklaşık 700 aileden bin kişinin yerinden olduğu açıklandı.

Filipinler'in başkenti Manila'da yangın paniği yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Tondo bölgesindeki Happy Land semtinde bulunan bir ahşap bina, dün yerel saat ile 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesinde çıkan yangın kısa sürede çevredeki binalara da sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Onlarca yapıyı küle çeviren ve büyük maddi hasara yol açan yangının yaklaşık 10 saatlik çabanın ardından tamamen söndürüldüğü açıklandı. Oluşan hasar nedeniyle yaklaşık 700 aileden bin kişinin yerinden olduğu aktarıldı. Şans eseri can kaybı yaşanmayan yangın sırasında 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Yangının kesin sebebini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Spor salonları ve okullar mağdurları barındırmak için hazırlandı

Manila Belediye Başkanı Isko Moreno yaptığı açıklamada, Filipinler hükümetinin şehir yönetiminin sosyal yardım ve afet müdahale ekiplerini harekete geçirdiğini duyurdu. Moreno, çeşitli kapalı spor salonlarının ve okul binalarının dahil olduğu birçok tahliye alanlarının mağdurları barındırmak üzere hazırlandığını belirtti. Belediye Başkanı ayrıca, yangından etkilenen ailelere acil maddi yardım sağlanacağını da teyit ederek, "Sosyal yardım ve afet müdahale ekiplerimiz, etkilenen her aileyi tespit etmek ve onlara acil maddi yardım sağlayabilmek için sarı kart vermek amacıyla da görevlendirildi" dedi. - MANILA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Filipinler, 3-sayfa, manila, evsiz, Yaşam, Spor, Son Dakika

