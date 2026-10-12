Manisa Akhisar'da kazada 13 yaralı taburcu edildi, 11 cenaze ailelere teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Akhisar'da kazada 13 yaralı taburcu edildi, 11 cenaze ailelere teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Akhisar\'da kazada 13 yaralı taburcu edildi, 11 cenaze ailelere teslim edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Akhisar'da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Tedavileri tamamlanan 13 yaralı taburcu edilirken hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı feci kazanın ardından hastanelerdeki 13 yaralı taburcu edildi. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise işlemlerinin tamamlanmasıyla ailelerine teslim edildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan detaylı bilgi alan Vali Özkan, hastalarla ve hastanede bekleyen yaralı yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazanın ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan 26 yaralıdan tedavisi tamamlanan 13 kişi taburcu edildi. Elim kazada yaşamını yitiren 11 kişinin cenazeleri ise kimlik tespiti ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Valilik kriz merkezi kuruldu

Öte yandan, kazanın hemen ardından Manisa Valiliği bünyesinde hızla bir kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezi koordinasyonunda; Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerinden üçer kişilik özel destek ekipleri kuruldu.

Sahada görevlendirilen bu ekipler vefat edenlerin ve yaralananların aileleriyle anında iletişime geçerek, Manisa'ya gelen hasta ve cenaze yakınlarına ulaşım, konaklama ve psikososyal destek gibi tüm ihtiyaçlarında rehberlik edip destek sağladı.

Barınmadan ulaşıma her türlü destek sağlandı

Hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen yaralılardan 74 yaşındaki Bahriye Şener'in yakını, kaza sonrası süreçte devletin tüm kurumlarıyla yanlarında olduğunu belirtti. Bursa'dan geldiklerini ve kriz anından itibaren büyük bir destek gördüklerini ifade eden hasta yakını, Manisa Valisi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini; konaklama, yemek ve psikososyal destek gibi tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını kaydetti.

Hastanede çok iyi bir sağlık hizmeti aldıklarını aktaran Şener'in yakını, hastalarının sancıları bulunması nedeniyle Bursa'ya dönüşleri için kurumlar tarafından kendilerine özel bir sağlık aracı tahsis edildiğini dile getirdi. Tüm yetkililerin kendilerine iletişim numaralarını bırakarak sürekli irtibat halinde kaldığını ve kazazedelere ait şahsi eşya ile valizlerin jandarma ekiplerince bir hafta, on gün içinde tespit edilerek ailelere teslim edileceği bilgisini aldıklarını vurgulayan hasta yakını, süreçte emeği geçen Valilik, sağlık çalışanları ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYerel HaberlerAcil Durum3. SayfaAkhisarManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si 1 puanı kaptı Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
22:31
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
22:03
Canlı yayında patladı Selçuk İnan’dan maçın hakemine sert eleştiri
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
21:05
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 02:30:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa Akhisar'da kazada 13 yaralı taburcu edildi, 11 cenaze ailelere teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei