Manisa Alaşehir\'de mazotlu yolda devrilen 2 motosiklette 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kazalar, Alaşehir- Sarıgöl kara yolu Delemenler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sarıgöl'den Alaşehir yönüne giden M.C. (45) yönetimindeki 45 ANM 585 plakalı motosiklet, yola dökülen ve kaynağı henüz belirlenemeyen mazot nedeniyle kayarak devrildi. Kazada sürücü ile motosiklette bulunan 2 çocuk yaralandı.

Yolda aynı yönde ilerleyen E.O. (28) yönetimindeki 45 ZU 967 plakalı motosiklet de mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile 1 yolcu yaralandı.

İki ayrı kazada yaralanan toplam 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.