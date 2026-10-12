Manisa Alaşehir\'de virajı alamayan otomobil takla attı, 21 yaşındaki sürücü yara almadı

Manisa Alaşehir'de virajı alamayan otomobil takla attı, 21 yaşındaki sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alaşehir-Eşme kara yolunda Sobran Mahallesi mevkiinde saat 03.00 sıralarında virajı alamayan otomobil takla attı, 21 yaşındaki sürücü yara almadı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı; soruşturma sürüyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde virajı alamayan otomobil takla attı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada ters dönen araçtan çıkan 21 yaşındaki sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Alaşehir- Eşme kara yolu Sobran Mahallesi mevkiinde meydana geldi. C.H. (21) yönetimindeki 45 ADE 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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