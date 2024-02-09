Manisa Büyükşehir Belediyesi Temizlik Personeli Kayıp Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı çalışan temizlik personelinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli temizlik personeli Ünal Can, geçtiğimiz günlerde rutin bir şekilde görevini yaptığı esnada, çalışma alanında sahipsiz bir cüzdan buldu. Personelin bağlı olduğu müdürlüğe durumla alakalı bilgi vermesinin akabinde kayıp cüzdanın sahibini bulmak için araştırma yapıldı. Cüzdanın sahibi tespit edildi ve Büyükşehir personeli tarafından sahibine teslim edildi. Kaybettiği cüzdanının bulunmasını sevinçle karşılayan vatandaş, personele ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ortaya konan bu örnek davranış için teşekkür etti. - MANİSA
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa Büyükşehir Belediyesi Temizlik Personeli Kayıp Cüzdanı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?