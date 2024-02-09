Manisa Büyükşehir Belediyesi Temizlik Personeli Kayıp Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı çalışan temizlik personelinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli temizlik personeli Ünal Can, geçtiğimiz günlerde rutin bir şekilde görevini yaptığı esnada, çalışma alanında sahipsiz bir cüzdan buldu. Personelin bağlı olduğu müdürlüğe durumla alakalı bilgi vermesinin akabinde kayıp cüzdanın sahibini bulmak için araştırma yapıldı. Cüzdanın sahibi tespit edildi ve Büyükşehir personeli tarafından sahibine teslim edildi. Kaybettiği cüzdanının bulunmasını sevinçle karşılayan vatandaş, personele ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ortaya konan bu örnek davranış için teşekkür etti. - MANİSA