Manisa\'da 103 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

3.Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde emniyet ekiplerince bir şahsın ikametinde yapılan aramada 103 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ve Salihli KOM Büro Amirliğince "Alkollü içki kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik Salihli'de Y.B. (62) isimli şahsın evinde yapılan aramada 87 adet fabrikasyon şişelenmiş sahte bandrollü alkollü içecek, 12 adet pet şişelenmiş ev yapımı alkollü içecek, 15 litre etil alkol ve 6 adet içki aroması olmak üzere toplam 103 litre kaçak alkollü içecek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA