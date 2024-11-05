Manisa'da 21 Kişi Uyuşturucu Suçundan Tutuklandı

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\'Mezgit\' diye satmışlardı ama bakın ne çıktı

Manisa'da uyuşturucu operasyonlar: 21 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 günde binlerce sentetik ecza hapı ve uyuşturucularla birlikte 27 şüpheliyi yakaladı

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'!i tutuklanırken 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı

MANİSA - Manisa'da emniyet ekipleri tarafından 24 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda binlerce sentetik ecza hapı, kokain, esrar ve uyuşturucu madde ile birlikte 27 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'!i tutuklanırken 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliklerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapan, Aracılık Eden' şahısların yakalanmalarına ve suç unsurlarının tespitine yönelik 24 Ekim-3 Kasım tarihlerinde il geneli yapılan operasyonlarda toplamda şüpheli 27 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 57 bin 325 adet sentetik ecza hapı, 236 gram taş kokain maddesi, 36,24 gram metamfetamin maddesi, 18,91 gram esrar maddesi, 23.50 gram skunk maddesi, 497 adet ecstasy hap, 46.78 gram sentetik kannabioid, 224 içimlik a4 emdirilmiş sentetik kannabioid, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 27 şüpheli şahıstan 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yapılan operasyonlarda ayrıca 45 şahsa da uyuşturucu kullanımından dolayı işlem yapıldığı bildirildi.