Salihli'de 4 katlı bina alevlere teslim oldu

Salihli\'de 4 katlı bina alevlere teslim oldu
06.03.2026 17:39  Güncelleme: 17:41
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İkamette ve binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Yörük Mahallesi Gümüşçayı Caddesi'nde, Rüştü Akbıyıkoğlu Okulu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın son katında H.Ş.'ye ait ikamette bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ikamette ve binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Salihli, Manisa, Olay, Kaza

