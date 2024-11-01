Manisa'da 597 Şahıs Yakalandı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı 01 Ekim-31 Ekim 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması çalışmaları kapsamında 597 şahsı yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 144'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. 01 Ekim-31 Ekim 2024 tarihleri arasındaki çalışmalar kapsamında hakkında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 560 şahıs, 5 ile 10 arası yıl hapis cezası ile aranan 20 ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 17 olmak üzere toplam 597 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların 144'ü adli makamlardaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Manisa'nın emniyet ve asayişinin en üste seviyeye çıkarılması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması konusundaki gayretlerine aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MANİSA