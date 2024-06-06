Manisa'da 6 İşyerinde 596 Adet Taklit Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 6 İşyerinde 596 Adet Taklit Ürün Ele Geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, taklit ve korsan ürünlere yönelik olarak 6 işyerinde 596 adet taklit ürün ele geçirildi. Taklit ürünlerle birlikte yakalanan 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

06.06.2024 12:49
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından taklit ve korsan ürünlere yönelik yapılan çalışmalarda 6 işyerinde 596 adet taklit ürün ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince 5 Haziran Çarşamba günü "6769 Sayılı Fikri Sınai Mülkiyet Kanununa" muhalif nitelikte taklit ürünler ile mücadeleye yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 6 işyerinde yapılan aramalarda; 596 adet kolye, bileklik, küpe ve yüzükten oluşan ürünler ele geçirildi. Taklit ürünlerle birlikte yakalanan 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 6 İşyerinde 596 Adet Taklit Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 6 İşyerinde 596 Adet Taklit Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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