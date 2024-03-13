Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan 9 şahsı yakaladı - Son Dakika
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan 9 şahsı yakaladı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan 9 şahsı yakaladı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, yağma, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 kişiyi yakaladı. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

13.03.2024 12:48  Güncelleme: 12:55
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Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 9 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, yağma, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlarından aranan ve kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 20 gün, 3 Yıl, 1 Ay 15 gün ve 3 ay hapis cezası bulunan İ.D.(44), H.K.(42), M.Ç.(26), M.A.(22), Y.Z.(59), E.S.(50), Ş.K.(71), H.A.(21) ve İ.Ç.(28) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.K., M.Ç. ve İ.D. tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan 9 şahsı yakaladı - Son Dakika

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