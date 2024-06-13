Manisa'da biçerdöver kaynaklı yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
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Manisa'da biçerdöver kaynaklı yangın ormanlık alana sıçradı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesinde biçerdöver kaynaklı yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda ekip karadan ve havadan müdahale etmeye çalışıyor.

13.06.2024 15:36
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Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesinde biçerdöver kaynaklı buğday tarlasında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çok sayıda ekibin karadan ve havadan müdahale etmeye çalıştığı yangın rüzgarın etkisiyle ilerlemeye devam ediyor.

Günlerdir biçerdöver kaynaklı yangınlarla mücadele eden Manisa'nın Kula ilçesinde saat 11.12'de başlayan ve ilk müdahalenin 11.25'te yapıldığı Esenyazı Mahallesi kırsalında yine biçerdöver kaynaklı buğday tarlasında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına ilk etapta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 10 itfaiye ekibi, 20 traktör, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale ediliyor. Orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı ve jandarma ekipleri de yangınla mücadeleye destek veriyor. Rüzgarın kuvveti ekiplerin çalışmasını zorlaştırırken yangının tepelik alanı aşmaması için büyük gayret gösteriliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da biçerdöver kaynaklı yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

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