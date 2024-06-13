Manisa'da biçerdöver kaynaklı yangın ormanlık alana sıçradı

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Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesinde biçerdöver kaynaklı buğday tarlasında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çok sayıda ekibin karadan ve havadan müdahale etmeye çalıştığı yangın rüzgarın etkisiyle ilerlemeye devam ediyor.

Günlerdir biçerdöver kaynaklı yangınlarla mücadele eden Manisa'nın Kula ilçesinde saat 11.12'de başlayan ve ilk müdahalenin 11.25'te yapıldığı Esenyazı Mahallesi kırsalında yine biçerdöver kaynaklı buğday tarlasında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına ilk etapta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 10 itfaiye ekibi, 20 traktör, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale ediliyor. Orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı ve jandarma ekipleri de yangınla mücadeleye destek veriyor. Rüzgarın kuvveti ekiplerin çalışmasını zorlaştırırken yangının tepelik alanı aşmaması için büyük gayret gösteriliyor. - MANİSA