Manisa\'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Caberfakılı Mahallesi yakınlarında saat 12.33'de çıkan orman yangınına ekipler tarafından 12.47'de ilk müdahale yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için müdahale devam ederken, orman ekiplerine itfaiye ekipleri de destek veriyor. - MANİSA