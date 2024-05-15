Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında ikamette maddi hasar meydana geldi.

15.05.2024 00:09  Güncelleme: 00:11
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Manisa'nın Kula ilçesinde 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında ikamette maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Seyitali Mahallesi Burçak Ovası mevkiinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin üst katından alevler yükseldiğini gören ikamet sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlerin başka bir eve sıçramasına müsaade etmeden yangını kontrol altına alarak, uzun süre boyunca yangının meydana geldiği ikamette soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ikamette herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangınla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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