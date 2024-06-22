Manisa\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alan ile yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm makilik alan zarar gördü.

Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın bölge sakinlerini korkuttu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayılan ve ormanlık alan ile yerleşim yerlerini tehdit eden yangını gören vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kula Orman İşletme Şefliği'nden 1 ilk müdahale aracı ile 2 arasözün de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında 5 dönüm makilik alan zarar gördü. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA