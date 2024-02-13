Manisa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Manisa\'da DEAŞ Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilere ait çeşitli elektronik cihazlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan şahıslar, Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

13.02.2024 19:24  Güncelleme: 19:24
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Manisa'da jandarma ekiplerince silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü içerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 farklı adreste yapılan aramada şüphelilere ait; 1 adet tablet, 3 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek, 8 adet örgütsel dokümana el konuldu. Şüpheli şahıslar "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma" suçundan tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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