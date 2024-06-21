Manisa'da Dibek Dağı'nda çıkan orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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Manisa'da Dibek Dağı'nda çıkan orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü

Manisa\'da Dibek Dağı\'nda çıkan orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü

Manisa'nın Salihli ilçesinde Dibek Dağı mevkiinde çıkan orman yangınına 11'inci saatte müdahale devam ederken, yangında ilk belirlemelere göre 300 hektar alan ile evler zarar gördü.

21.06.2024 23:52  Güncelleme: 00:00
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Dibek Dağı mevkiinde çıkan orman yangınına 11'inci saatte müdahale devam ederken,

yangında ilk belirlemelere göre 300 hektar alan ile evler zarar gördü.

Dibek Dağı Karasavcı ve Yağbasan Mahalleleri mevkiinde bugün saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile 5 uçak, 4 helikopter, çok sayıda arazöz, su ikmal araçları, iş makinaları ile onlarca personel ve mahalle halkı müdahale etti.

Akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan mahallelerinde vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilerek mahallelere giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan mahallelerinde bazı evler tamamen yanarken büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra tarım arazileri zarar gördü.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Osman Pıhtılı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Rıza Gümüş ile Kızılay yetkilileri de yangın alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangını kısmen kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 300 hektar alan zarar gördü. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Dibek Dağı'nda çıkan orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Dibek Dağı'nda çıkan orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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