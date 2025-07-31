Manisa\'da Emniyet Kemeri Denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimlerince 24-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Manisa il genelinde 18 ekip ve 37 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda toplam 212 otobüs ve sürücüsü kontrol edilirken, 3 bin 546 yolcuya emniyet kemeri kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayanlara toplam 4 bin 889 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çeken ekipler, benzer denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. - MANİSA