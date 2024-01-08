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Manisa'da eşiyle tartışan şahıs, eşi ve bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi - Son Dakika
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Manisa'da eşiyle tartışan şahıs, eşi ve bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşiyle tartışan bir şahıs, öfkesiyle eşi ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan anne ve bebeğin durumu iyi, baba ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da eşiyle tartışan şahıs, eşi ve bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi
08.01.2024 - 23:55,  Güncelleme: 23:56
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, eşi ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi.

Olay, Alaşehir ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. ile eşi E.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen Ü.D., eşi E.D. ve 9 aylık bebekleri A.D.'yi odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle E.D. ve 9 aylık bebeğinin kilitli kaldığı odaya girdi. Anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, baba Ü.D. ise dumandan etkilendi. Ü.D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da eşiyle tartışan şahıs, eşi ve bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi - Son Dakika


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