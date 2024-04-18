Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Güven Huzur" uygulamasında kuralları ihlal eden 152 araç sürücüsüne 376 bin 316 TL para cezası kesilirken, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar da gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, dün akşam saatlerinde il genelinde eş zamanlı olarak 130 ekip 406 personelin katılımıyla "Manisa Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada; 3 bin 418 şahıs sorgulanırken, aranan 7 şahıs yakalandı. Bin 126 aracın denetlediğini uygulamada, 152 araç sürücüsüne 376 bin 316 TL para cezası uygulandı ve 12 araç trafikten men edildi. Uygulamada, 10 motosiklet denetlenmiş, 4 motosiklet sürücüsüne 2 bin 760 TL para cezası kesildi. Ayrıca uygulama kapsamında, 158 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edilirken, 10 şahsın kapalı alanda tütün mamülleri tükettiği tespit edilerek, 9 bin 770 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 15 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şahsa adli işlem yapıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da 'Güven Huzur' Uygulaması: 152 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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