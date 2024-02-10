Manisa'da Jandarma Operasyonu: 350 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da Jandarma Operasyonu: 350 Gram Esrar Ele Geçirildi

Manisa\'da Jandarma Operasyonu: 350 Gram Esrar Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen 2 kişiyi durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada ise çeşitli uyuşturucu madde ve ekipmanları bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

10.02.2024 14:42
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı 2 şüpheliden 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri B.B.(32) ve M.A.'nın(28) şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine yapılan kaba üst aramalarında ve ellerinde bulunan torba içerisinde 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada ise 12 adet sikke, 4 adet tarihi obje, 1 adet sentetik ecza hapı, 4 gram kubar esrar, 1 adet extacy hap, 4 adet sentetik ecza boş kapsül, 1 adet hassas terazi, 1 adet dedektör ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı bong ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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