Manisa\'da Kaçak Sereno Yakalandı

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Manisa'da 2013 yılından beri kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Saruhanlı'nın Halitpaşa Mahallesinde yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, son yapılan operasyonla 11 yıldır kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde JASAT ekipleri ile Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda; 2013 yılından beri 'Kasten öldürme' suçundan aranan M.Ç.H. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç.H. 6 Aralık günü alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA