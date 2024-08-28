Manisa\'da Kaldırımların Güvenliği İçin Denetim Başlatıldı

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Manisa'nın Kula ilçesinde, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kaldırım üzerindeki motosiklet ve elektrikli bisikletlerin park edilmesine yönelik yeni bir denetim uygulaması başlattı. Bu çalışma, yayaların rahat ve güvenli bir şekilde kaldırımda yürümesini sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Kaldırımların yalnızca yayalara ayrılmış alanlar olduğunu vurgulayan yetkililer, motorlu araçların kaldırımlarda park edilmesinin yayalar için büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve bebek arabasıyla dolaşan aileler için kaldırımların kapanması, günlük hayatı zorlaştırmakta ve güvenlik risklerini artırmaktadır. Bu sebeple, Kula genelinde kaldırım üzerine park eden motosiklet ve elektrikli bisikletlere karşı sıkı bir denetim ve cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Trafik ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren Kula'nın çeşitli noktalarında denetimlere başladı. Yetkililer, bu denetimlerin belirli aralıklarla tekrarlanacağını ve vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını beklediklerini ifade etti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yayaların güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğu vurgulandı. "Kaldırımlar yayalarımızın güvenliği için var. Motorlu araç sahiplerinin bu kurala uyması, herkesin huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşaması için büyük önem taşıyor. Bu nedenle, ekiplerimizle birlikte bu denetimleri sürdüreceğiz ve gerekirse cezai yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Kaldırımlar üzerine park edilen motosiklet ve elektrikli bisikletler için uygulanacak cezai yaptırımların da belirlendiği açıklandı. Kaldırımları işgal eden araç sahiplerine idari para cezası uygulanacağı ve tekrar eden ihlallerde daha ağır yaptırımların devreye gireceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların bu kurallara uyarak hem kendi güvenliklerini hem de başkalarının güvenliğini tehlikeye atmadan, toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı. - MANİSA