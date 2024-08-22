Manisa'da Kuru Gıda Deposunda Çıkan Yangın 150 Milyon TL'lik Zarara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Kuru Gıda Deposunda Çıkan Yangın 150 Milyon TL'lik Zarara Yol Açtı

Manisa\'da Kuru Gıda Deposunda Çıkan Yangın 150 Milyon TL\'lik Zarara Yol Açtı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir kuru gıda deposunda çıkan yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi. Yangının 3 saat süren çalışmaların sonunda enkaza dönen deponun tamamen yandığı görüldü. Yangının 150 milyon TL'lik maddi zarara yol açtığı öğrenildi.

22.08.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir kuru gıda deposunda çıkan yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi. 3 saat süren çalışmaların sonunda enkaza dönen deponun tamamen yandığı görüldü. Yangının 150 milyon TL'lik maddi zarara yol açtığı öğrenildi.

Yangın, Salihli'nin Durasıllı Mahallesi mevkisinde bulunan bir kuru gıda deposunda çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede deponun tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodaki yangına, Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden 15 itfaiye aracı ve jandarma TOMA aracı ile müdahale edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Ekiplerin depodaki soğutma çalışmaları sürerken, yangının bıraktığı hasar ise havadan görüntülendi.

Öte yandan can kaybının yaşanmadığı yangının 150 milyon TL'lik maddi zarara yol açtığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Salihli, manisa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kuru Gıda Deposunda Çıkan Yangın 150 Milyon TL'lik Zarara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
10:39 ’The Hangover’ filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı 'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı
10:19 Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Gelen zina yorumuna öfke kustu Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
10:04 Nihat Kahveci’den Muslera’ya: Bunu beklemezdim Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim
10:00 Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna’ya kaçtı Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
09:58 Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu
09:57 Yurt dışına çıkacaklar dikkat ’’Hoş geldin’’ paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün Yurt dışına çıkacaklar dikkat! ''Hoş geldin'' paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 07:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Kuru Gıda Deposunda Çıkan Yangın 150 Milyon TL'lik Zarara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement