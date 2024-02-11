Manisa'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Manisa'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Manisa\'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Manisa Meteoroloji Müdürlüğü, Manisa'nın birçok ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

11.02.2024 16:30
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Manisa Meteoroloji Müdürlüğü tarafından bugün itibariyle kuvvetli rüzgar, yarın itibariyle de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Manisa Meteoroloji Müdürlüğü tarafından 12 Şubat Pazartesi günü itibariyle Manisa'nın merkez Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri ile Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Ahmetli, Turgutlu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı. Öte yandan saatte 50 ile 70 kilometre hızla güney yönlü kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi. Meteoroloji Müdürlüğü kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı. Yağışlı ve rüzgarlı havanın 13 Şubat Salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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