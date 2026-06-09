Manisa'da medikal ürünler satan iş yerinde yangın - Son Dakika
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Manisa'da medikal ürünler satan iş yerinde yangın

Manisa\'da medikal ürünler satan iş yerinde yangın
09.06.2026 02:52  Güncelleme: 02:54
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde medikal ürün satılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın zemin katındaki medikal ürünleri satan iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, plastik ağırlıklı medikal malzemelerin bulunduğu iş yerindeki yangına müdahale etti. Plastik ürünlerin yoğunluğu nedeniyle oluşan yoğun duman ekiplere zor anlar yaşatırken, apartman sakinleri panik içerisinde sokağa döküldü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, üst katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin içerideki duman tahliye çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yunusemre, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da medikal ürünler satan iş yerinde yangın - Son Dakika

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