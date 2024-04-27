Manisa'da mısır tarlasında 550 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da mısır tarlasında 550 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa\'da mısır tarlasında 550 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mısır tarlasına ekilmiş 550 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlatarak mısır tarlasında kenevir ekili olduğunu tespit etti. Yapılan aramada 550 kök kenevir ve 292 adet kenevir yetiştirme tüpü bulundu. Kenevir bitkilerine el konulurken, kenevir eken kişi veya kişilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

27.04.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mısır tarlasına ekilmiş 550 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine mera arazilerinde ve tarlalarda yasa dışı izinsiz kenevir ekimini engellemek için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin havadan dron ile yaptığı denetimlerde Çayköy Mahallesi Bağırgan mevkiindeki mısır tarlası içerisinde kenevir ekili olduğu tespit edildi. Mısır tarlasında yapılan aramada 550 kök kenevir ve 292 adet kenevir yetiştirme tüpü ele geçirildi.

Kenevir bitkilerine el konulurken, mısır tarlasına kenevir eken kişi ve kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da mısır tarlasında 550 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da mısır tarlasında 550 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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