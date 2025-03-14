Manisa\'da Motosiklet Denetimi: 472 Ceza Kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan motosiklet denetimde kusurlu görülen 472 sürücüye 897 bin 903 TL idari para cezası kesilirken, 8 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ekipleri tarafından, 24 ekip 46 personel ile KGYS üzerinden gerçekleştirilen motosiklet denetiminde bin 162 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 269'u kask maddesinden olmak üzere toplam 472 araç ve sürücüsüne 897 bin 903 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 8 araç trafikten men edildi. - MANİSA