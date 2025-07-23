Manisa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Demirci'ye bağlı Öksüzlü Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 su tankeri, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile Demirci Belediyesine ait 2 su tankeriyle karadan müdahale edildi. Havadan ise 2 amfibik uçak ve 2 helikopterle söndürme çalışmaları yürütüldü. Rüzgarın zaman zaman etkili olduğu yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de kendi tankerleriyle destek verdi. Yaklaşık 4 saat süren yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 hektarı ormanlık, 1 hektarı tarım arazisi olmak üzere toplam 5 hektarlık alan zarar gördü.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. - MANİSA