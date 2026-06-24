Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altında

24.06.2026 17:03
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OGM, Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Manisa'da çıkan orman yangınının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen yangına ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiği ve yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte küçük dikkatsizliklerin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekilerek, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları istendi. Orman Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında yangın riskinin arttığını hatırlatarak, ormanların korunması için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Hava Durumu, Havacılık, 3. Sayfa, Manisa, Çevre, Yaşam, Soma, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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