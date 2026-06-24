Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Manisa'da çıkan orman yangınının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen yangına ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiği ve yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte küçük dikkatsizliklerin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekilerek, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları istendi. Orman Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında yangın riskinin arttığını hatırlatarak, ormanların korunması için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu. - ANKARA