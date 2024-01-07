Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli fırtına, prefabrik kulübenin çatısını uçurdu.
Dün gece saatlerinde başlayan fırtına, Alaşehir ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Alaşehir- Sarıgöl karayolu Çataltepe mevkiinde karayolu kıyısında bulunan prefabrik bekleme kulübesinin çatısı, akşam saatlerinde şiddetli fırtınanın etkisiyle yola uçtu. O sırada yolda kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, ihbar üzerine bölgeye gelen Alaşehir Belediyesi zabıta ve fen işleri ekipleri yoldaki çatıyı kontrollü şekilde kaldırdı. - MANİSA
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