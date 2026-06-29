Manisa\'da Sirke Şişesi Patladı

İlknur Arslan:

Bu tür olaylar ev yapımı ürünlerin kontrolsüz bir şekilde üretilmesi ve depolanmasının ne kadar riskli olduğunu göstermektedir. Gıda ve içecek konusunda standartlara uyulması gerektiği açıktır. Devlet denetim mekanizmalarının bu konularda daha aktif olması hepimizin güvenliği için önemlidir. İyi ki yaralanma olmamış.