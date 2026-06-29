Manisa'da Sirke Şişesi Patladı - Son Dakika
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Manisa'da Sirke Şişesi Patladı

Manisa\'da Sirke Şişesi Patladı
29.06.2026 17:03
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Sıcak havada patlayan ev yapımı sirke şişesi, Salihli'de paniğe yol açtı; yaralanma yok.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir marketin önünde bulunan ev yapımı sirke şişesi, sıcak havanın etkisiyle patladı. Büyük gürültüye neden olan olay, kısa süreli paniğe yol açarken herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olay, Salihli'nin Çamurhamamı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahalle Muhtarı Atakan Oğuz'a ait marketin önünde bulunan ev yapımı sirke şişesi, aşırı sıcak nedeniyle oluşan basınç sonucu adeta bomba etkisiyle patladı.

Patlama sesi çevrede korkuya neden olurken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şişenin bir anda büyük bir gürültüyle patladığı görüldü.

Yaşanan şaşkınlığı anlatan Mahalle Muhtarı Atakan Oğuz, "Ben ilk anda tabanca atıldığını sandım. Meğerse sirke şişesi patlamış" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Salihli, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Sirke Şişesi Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Teslime Nazlı Yalciner Teslime Nazlı Yalciner:
    Böyle basit şeyler komşu ülkelerde böyle tepki yaratmaz, halk daha sakin kalır ama bizde böyle kısacık bir olay insanları ciddi oranda sarsıyor. 0 0 Yanıtla
  • İlknur Arslan İlknur Arslan:
    Bu tür olaylar ev yapımı ürünlerin kontrolsüz bir şekilde üretilmesi ve depolanmasının ne kadar riskli olduğunu göstermektedir. Gıda ve içecek konusunda standartlara uyulması gerektiği açıktır. Devlet denetim mekanizmalarının bu konularda daha aktif olması hepimizin güvenliği için önemlidir. İyi ki yaralanma olmamış. 0 0 Yanıtla
  • Orhan Mengi Orhan Mengi:
    Vay canına! ?? Sirke şişesi mi patlamış? ?? Bu kadar gürültü çıkarabilir mi acaba? ?? Arkasında başka bir şey var mı diye merak ediyorum ama neyse... ?? Her neyse, şükür kimse yaralanmamış! ?? 0 0 Yanıtla
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