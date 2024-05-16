Manisa'da tartışma sonucu bir kişi öldü

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Manisa'da iki kişi arasındaki tartışmada kan döküldü: 1 ölü

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrası taraflardan biri silahıyla tartıştığı kişiyi vurarak öldürdü.

Olay Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden husumet bulunan S.D. ile Fatih Uyar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yanında bulundurduğu tabanca ile Uyar'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanan Uyar, çevredeki vatandaşlar tarafından sivil bir araçla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Uyar hayatını kaybetti. Olay haber alan Fatih Uyar'ın yakınlar hastaneye akın ederken polis ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçen Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan S.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet güçleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, saldırıda kullanılan tabanca ve diğer deliller toplandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.