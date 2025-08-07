Manisa\'da Toprak Kayması Nedeniyle Kapalı Yol Yeniden Açıldı

Manisa'nın Gördes ilçesi Bayat Alanı mevkiinde, Gördes- Salihli yolu üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen toprak kayması sonucu trafiğe kapatılan yol çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesi Bayat Alanı mevkiinde, Gördes-Salihli yolu üzerinde saat 11.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Güvenlik tedbirleri kapsamında yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla toprak kaymasının meydana geldiği bölgede yapılan temizlik ve güvenlik çalışmaları sonrası yol, kontrollü şekilde tekrar ulaşıma açıldı.

Yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybının olmaması, ekipleri ve vatandaşları sevindirdi. Bölgeye sevk edilen yetkililer, olabilecek yeni kaymalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. - MANİSA