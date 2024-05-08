Manisa'da tren kazası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da tren kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa\'da tren kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Uşak-İzmir seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

08.05.2024 12:42  Güncelleme: 12:46
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Manisa'da Uşak- İzmir seferini yapan yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki tren yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gülbahçe Mahallesi'nden domates yetiştirdiği bahçesine gitmek isteyen Yaşar Ercan (39), kullandığı otomobille hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Uşak - İzmir seferini yapan 15-444 DM sefer sayılı yolcu treni otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil içerisinde sıkışan Yaşar Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, olay yerinde bekletilen trendeki yolculardan biri fenalaşırken, sağlık ekipleri fenalaşan yolcuyu ambulansa aldı.

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ercan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ercan'ın Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da tren kazası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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