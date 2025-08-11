Manisa'da Üç Orman Yangını

Manisa'nın Soma, Şehzadeler ve Alaşehir ilçelerinde üç ayrı orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, vatandaşlar yangın riskine karşı uyarıldı.

Edinilen bilgiye göre, günün ilk yangını saat 14.18'de Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere 11 hava aracı, 67 söndürme ekibi, 10 iş makinesi ve 235 personel ile müdahale ediliyor. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Saat 16.45'te ise Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi'nde ikinci yangın çıktı. Yangına 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi ile müdahale edilirken, orman işçileri ve itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için havadan gelen destekle koordineli çalışıyor.

Günün üçüncü yangını Alaşehir ilçesi Badınca Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, 5 hava aracı, 7 söndürme ekibi ve 1 iş makinesiyle yangına müdahale ediyor.

Yetkililer, sıcak hava, düşük nem oranı ve rüzgarın yangın riskini artırdığını belirterek, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını, anız yakma ve benzeri faaliyetlerden kaçınmalarını istedi. - MANİSA