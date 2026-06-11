Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama

Manisa'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen planlı operasyonda; il merkezinde 16, Alaşehir'de 5 ve Akhisar'da 3 olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda; 3 bin 32 adet sentetik ecza hapı, 1907,22 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 506,39 gram metamfetamin, 3,9 gram esrar, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA