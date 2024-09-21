Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, il merkezi ile 5 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve büro amirlikleri ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapan, Aracılık Eden" şahısların yakalanmalarına ve suç unsurların tespitine yönelik; il merkezi ile birlikte Akhisar, Turgutlu, Salihli, Soma ve Saruhanlı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşen operasyonlarda 27 şüpheli şahıs yakalanırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 8 bin 417 adet sentetik ecza hap, 24,36 gram metamfetamin maddesi, 592 içimlik emdirilmiş peçete (uç bonzai), 1 adet hassas terazi 36,7 gram esrar maddesi, 5,22 gram reçina esrar, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet fişek, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor. - MANİSA