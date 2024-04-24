Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

3.Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Turgutlu ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip edilen 3 kişiye operasyon düzenlendi. S.D, E.K ve K.M.C isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada; 153,5 gr metamfemin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 gram afyon sakızı yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA