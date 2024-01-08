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Manisa'da vinç kazası: Vinç operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da vinç kazası: Vinç operatörü hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde yapımı devam eden 3. Etap TOKİ inşaatında çalışan bir vincin devrilmesi sonucu ağır yaralanan vinç operatörü, hastanede hayatını kaybetti. Operatörün son manevrasıyla onlarca işçinin bulunduğu bina inşaatına düşmekten kurtululurken, vincin boş alana düşmesiyle büyük bir facia önlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da vinç kazası: Vinç operatörü hayatını kaybetti
08.01.2024 - 11:51,
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Manisa'nın Kula ilçesinde yapımı devam eden 3. Etap TOKİ inşaatında çalışan vincin devrilmesi sonucu ağır yaralanan vinç operatörü, kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Vinç operatörünün son manevrası ile onlarca işçinin çalıştığı bina inşaatına düşmesi engellenen vincin, boş alana düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, sabah saatlerinde 4 Eylül Mahallesi'nde yapımı devam eden 3. Etap TOKİ konutlarının inşasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vinç operatörü Mert Bayat'ın (20) kullanmakta olduğu vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Vincin devrilmesiyle vinç demirleri arasında asılı kalan operatör Mert Bayat, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç operatör, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, onlarca işçinin bulunduğu bina inşaatına düşmekten vinç operatörünün son manevrası ile kurtarılırken, vincin boş alana düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da vinç kazası: Vinç operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika


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