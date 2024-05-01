Manisa\'da yapılan asayiş uygulamalarında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

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Manisa'nın Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 3 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akhisar ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından N.E. ve F.Y. isimli şahısların üstleri ile ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 6 adet ses fişeği ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı. - MANİSA