Manisa\'da yapılan güven huzuru uygulamasında 7 şahıs yakalandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı yapılan Manisa güven huzur uygulamasında aranan 7 şahsın yakalandığı, 11 aracın trafikten men edildiği ve 8 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Mayıs Çarşamba Günü 13.00-15.00 ve 21.00-00.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 117 ekip ve 399 personelin katılımıyla Manisa güven huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 515 şahıs sorgulanırken, 7 aranan şahıs ise yakalandı. 1326 aracın denetlendiği uygulamada 205 araç sürücüsüne 838 bin 168 TL para cezası uygulandığı ve 11 aracın trafikten men edildiği bildirildi. 117 umuma açık istirahat ve eğlence yerinin, 86 okul çevresinin, 48 park ve bahçenin, 21 metruk bina ve çevresinin, 6 otogar ve tren garının da kontrol edildiği uygulamada 2 işyerinde kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği tespit edilerek tutanak tanzim edildi. 3 adet ruhsatsız tabancanın, 15 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kartuş, 1,89 gram esrar maddesi ve 14 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği uygulamada 8 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MANİSA