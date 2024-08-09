Manisa\'da Yasa Dışı Uyuşturucu Operasyonu: 34 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yasa dışı uyuşturucu madde ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tespit edilen bir ikametin bahçesinde 34 kök kenevir ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ekim olayları ile mücadeleye yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde V.E.'nin(28) ikametinde kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisine ulaştı. İkamet ve eklentilerine operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramalarda ikametin bahçesinde boyları 60-200 santimetre arasında değişen 34 Kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tek tek sökümleri yapılan ve numune alındıktan sonra imha edilen kenevirleri eken V.E. hakkında ise adli tahkikata başlandığı öğrenildi. - MANİSA