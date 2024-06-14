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Manisa'daki orman yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı

Yanan ormanlık alan böyle görüntülendi

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kalemli Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın köy evlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kalemli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kalemli Mahallesindeki evlere doğru ilerleyen yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangına orman ekiplerinden 18 arözöz, 10 su tankeri, 3 dozer, 1 helikopter, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 6 itfaiye aracı, jandarmadan 2 asayiş devriye ekibi, Belediyeden1 kepçe ve 2 sun tankeri ile müdahale edilirken, 112 ambulansları da tedbir amaçlı bölgeye sevk edildi. Yangının başlamasıyla birlikte Gediz Elektrik ile görüşülerek bölgede enerji nakil hattının da kesildiği öğrenildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına köylülerde yardım ederken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal da çalışmaları olay yerinde takip ederek yönlendirmelerde bulundu.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ise yangına ilk müdahalenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini belirterek, köyün son anda rüzgarın yardımıyla ve erken müdahale ile yanmasının önüne geçildiğini ve daha büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü belirtti.