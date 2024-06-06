Manisa Emniyeti'nden 'Narko-Alan' Uygulaması - Son Dakika
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Manisa Emniyeti'nden 'Narko-Alan' Uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Narko-Alan uygulamasında 643 şahıs sorgulanırken, aranan bir şahıs da yakalandı. Uygulama kapsamında 298 araç denetlenirken, 1 araç trafikten men edildi ve 11 sürücüye para cezası kesildi. Ayrıca 12 park, 7 metruk bina ve 4 umuma açık yer de denetlendi.

06.06.2024 17:20
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Manisa emniyetinden 'Narko-Alan' uygulaması

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen Narko-Alan uygulamasında 643 şahıs sorgulanırken, aranan bir şahıs da yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 5 Haziran Çarşamba akşamı 21.30-23.45 saatleri arasında 36 ekip 133 personelin katılımıyla İl Merkezi'nde 24 noktada Narko-Alan Uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 643 şahsın sorgulandığı ve aranan bir şahsın yakalandığı bildirildi. Yoklama kaçağı bir şahsa tebligat yapıldığı, uygulamada denetlenen 298 araçtan 1 araç trafikten men edilirken, 11 sürücüye 45 bin 526 TL para cezası kesildiği açıklandı. Uygulamada ayrıca 12 park, 7 metruk binanın ve 4 umuma açık yerin denetlendiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manisa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa Emniyeti'nden 'Narko-Alan' Uygulaması - Son Dakika

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